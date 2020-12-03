Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu
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Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu

03.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:21
Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerin saldırısında 1 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG terör örgütünün Zeytin Dalı bölgesindeki sızma girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından fark edildiği belirtildi.

Teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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