MSB: "Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi. 7-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen tatbikat ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir