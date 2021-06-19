MSB: "Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi"
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MSB: "Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi"

Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi. 7-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen tatbikat ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlandı." ifadelerine yer verildi.

MSB: 'Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi'
MSB: 'Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi'
MSB: 'Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi'
MSB: 'Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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MSB: "Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi" - Haberler
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