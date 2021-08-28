MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı
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MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruzun 99'uncu Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, Türk Yıldızları tarafından Afyonkarahisar semalarına ay yıldız çizilen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruzun 99'uncu Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, Türk Yıldızları tarafından Afyonkarahisar semalarına ay yıldız çizilen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük Taarruzun 99'uncu Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, Türk Yıldızları tarafından Afyonkarahisar semalarına ay yıldız çizilerek gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

(Utku Şimşek/İHA)

MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı
MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı
MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı
MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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