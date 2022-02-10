MSB: "Türk Mukavemet Teşkilatı demek, vatan savunması demektir"

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkında sarf edilen sözler hakkında bir açıklama yapıldı. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı demek, vatan savunması demektir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rum terör örgütü EOKA'nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT); 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuva-yi Milliye ruhunun bir tezahürüdür.

Unutulmamalıdır ki Türk Mukavemet Teşkilatı demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat/yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs'taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

Bu mücadelede vatan, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika