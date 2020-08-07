MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı, başarıyla devam ediyor
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MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı, başarıyla devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbeycan) Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.

MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı, başarıyla devam ediyor
07.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:46

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbeycan) Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, TurAz Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Birdir bizim her halimizSevincimiz, melalimiz.Bayraklarda hilalimizAzerbaycan-Türkiye..."

Kaynak: DHA

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