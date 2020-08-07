MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı, başarıyla devam ediyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbeycan) Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbeycan) Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, TurAz Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi: "Birdir bizim her halimizSevincimiz, melalimiz.Bayraklarda hilalimizAzerbaycan-Türkiye..."

"Birdir bizim her halimizSevincimiz, melalimiz.Bayraklarda hilalimizAzerbaycan-Türkiye..." Kaynak: DHA