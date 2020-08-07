MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı, başarıyla devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbeycan) Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.
07.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:46
MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbeycan) Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, TurAz Kartalı Tatbikatının planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:"Birdir bizim her halimizSevincimiz, melalimiz.Bayraklarda hilalimizAzerbaycan-Türkiye..."
Kaynak: DHA