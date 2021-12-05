MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.


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