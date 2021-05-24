Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
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Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında icra edilen havadan ikmal faaliyetinde yaralanan askerimizin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Pençe-Şimşek operasyonları hız kesmeden devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haber geldi.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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