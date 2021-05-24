Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında icra edilen havadan ikmal faaliyetinde yaralanan askerimizin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.