Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaraları göstererek, "Girilmez denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaranın görüntüsünü paylaştı.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ"

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden "Girilemez denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" mesajıyla paylaşılan videoda, operasyonlarında teröristlerden arındırılan bir bölgedeki mağaranın görüntüsü yer aldı.
Görüntülerde, Mehmetçik mağaranın dar geçidinden geçerek, teröristlerin daha önce saklandığı yeri gösteriyor.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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