Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik dün akşam başlatılan "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarına ilişkin ilk görüntüleri paylaştı. Videoda karadan ve havadan hedeflerin isabetle vurulduğu anlara ait görüntüler yer aldı.

TSK, terör örgütlerine 'Şimşek-Yıldırım' darbesi vurmak için Irak'ın kuzeyine operasyon başlattı. MSB, operasyonun ilk görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler." mesajıyla yapılan paylaşımda operasyonla ilgili görüntülerin bulunduğu videoya yer verildi.

HEDEFLAR TAM İSABETLE VURULDU

Videoda Türk jetlerinin ve pilotların operasyona hazırlandığı, karadan ve havadan hedeflerin ateş altına alınıp isabetle vurulduğu anlara ait görüntüler bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan