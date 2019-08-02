MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen...
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA
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08:40 MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen...