Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi

Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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