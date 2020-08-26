MSB: Libya'da rahatsızlanan bir uzman çavuş şehit oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

MSB: Libya'da rahatsızlanan bir uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıkladı.

MSB: Libya'da rahatsızlanan bir uzman çavuş şehit oldu
26.08.2020 01:52 | Son Güncelleme: 26.08.2020 02:40

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Trablus/Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi Dünya
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım Güncel
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dünya
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Güncel
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Onur Saylak Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Fuat Çapa Sinan Gümüş Eddie Newton Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tv Kaza Adana Ankara
Şu an buradasınız: MSB: Libya'da rahatsızlanan bir uzman çavuş şehit oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 02:40:25. #1.15#
title