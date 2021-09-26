MSB: Komandolar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor - Haberler
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MSB: Komandolar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Komandolar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde görev yapan komando tugayının, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde görev yapan komando tugayının, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vatan ve bayrak içindir mücadelemiz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde görev yapan 8'inci Komando Tugayımızın kahraman komandoları, zorlu arazi şartlarına rağmen teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor" denildi.


MSB: Komandolar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor

MSB: Komandolar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor

MSB: Komandolar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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