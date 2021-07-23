MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı (2)
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MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı (2)

MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

37'Sİ KURTARILDIMilli Savunma Bakanlığı'nca, Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında batan teknedeki 45 kişinin Afganistanlı olduğu belirtildi.

37'Sİ KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında batan teknedeki 45 kişinin Afganistanlı olduğu belirtildi. Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde batan teknedeki kaçak göçmenlerden 37'si kurtarıldı, 8'i ise kayboldu. Bölgedeki olumsuz hava ve deniz şartlarına rağmen havadan ve karadan arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının...
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının...
MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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