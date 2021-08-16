Son dakika! MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu
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Son dakika! MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Son dakika! MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu
Son dakika! MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu
Son dakika! MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu
Son dakika! MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu
Son dakika! MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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