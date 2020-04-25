MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi (2) BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce için başsağlığı mesajı paylaştı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan mesajında "Silah arkadaşımız, 25 Nisan 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA