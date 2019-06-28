MSB: Gözlem noktasına saldıran rejim mevzileri vuruldu



Milli Savunma Bakanlığı, İdlip'te 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırıyı gerçekleştirilen rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde İdlip'te 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve 1 şehit, 3 yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA