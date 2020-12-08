MSB: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi
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MSB: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

08.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:45
MSB: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen 1 ton ağırlığındaki bombanın, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen 1 ton ağırlığındaki bombanın, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti" denildi.


MSB: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi
MSB: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi
MSB: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi
MSB: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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