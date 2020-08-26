MSB'den Doğu Akdeniz'de gerçekleşen eğitimlere ilişkin paylaşım Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildiği açıklandı.

"MÜTTEFİK DENİZ KUVVETLERİ İLE GEÇİŞ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir" denildi.