MSB, bir astsubayın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu
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MSB, bir astsubayın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
MSB, bir astsubayın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale'deki 2'nci Kolordu Komutanlığında görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirilerek "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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