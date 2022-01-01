MSB "Ansızın vurmaya devam" notuyla son operasyon görüntülerini paylaştı! 4 terörist böyle öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"ANSIZIN VURMAYA DEVAM"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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