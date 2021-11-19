Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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