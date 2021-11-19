Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale... - Haberler
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale...

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 TSK teröristleri tek tek temizliyor! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü

TSK teröristleri tek tek temizliyor! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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