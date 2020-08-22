MSB, 23 bin feet irtifada yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı
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MSB, 23 bin feet irtifada yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı

MSB, 23 bin feet irtifada yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, NATO birliklerine destek kapsamında 23 bin feet irtifada yapılan yakıt ikmalinin görüntüsünü paylaştı.

22.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:35

MSB, 23 bin feet irtifada yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, NATO birliklerine destek kapsamında 23 bin feet irtifada yapılan yakıt ikmalinin görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden, NATO'ya ait AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldığını paylaştı. NATO birliklerine destek kapsamında yürütülen çalışmanın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

MSB, 23 bin feet irtifada yapılan yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı

Kaynak: İHA

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