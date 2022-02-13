MSB: 2 F-16 uçağı, deniz hava iş birliği eğitimleri uçuşu gerçekleştirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 uçağının 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması' uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait iki F-16 uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin birlik ve gemilerinin harekata hazırlık seviyeleri ile kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetinin artırılması için 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması' uçuşu gerçekleştirdi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel