Mr. Jade depremzedelere destek oldu
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Mr. Jade depremzedelere destek oldu

Sanat dünyasının en yardımsever isimlerinden Mr Jade, Elazığ depremine de kayıtsız kalmadı

27.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:41
Mr. Jade depremzedelere destek oldu

Mr Jade, ve 'da depremden etkilenenler için yardım kolileri hazırlattı. İçinde yorgan, battaniye, bebek bezi ve temizlik malzemeleri bulunan koliler, kısa sürede depremzedelere ulaştırıldı.

Yardım kolisi göndermekle yetinmeyen ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından ailesi Elazığ ve Malatya'da bulunan öğrencilere de seslendi. Mr Jade, ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilerin uçak biletlerini alacağını açıkladı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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