MPV nedir? MPV değeri kaç olmalıdır? MPV düşüklüğü ile yüksekliğinin nedenleri nelerdir?

MPV, kandaki trombositlerin sayısını ve büyüklüklerini ölçmek için yapılan bir testtir. Diğer anlamda ortalama trombosit hacmi olarak adlandırılabilir. MPV nedir? MPV değeri kaç olmalıdır? MPV düşüklüğü ve yüksekliğinin nedenleri ile belirtileri nelerdir?

MPV, kanın pıhtı haline gelebilmesi için görev yapan maddelerin hacmini ölçen test türüdür. Sadece MPV değeri değil, PLT gibi değerlere bakılarak yükseklik ve düşüklük konularında karar verilebilir. Yüksek veya düşük olması, bazı rahatsızlıkların habercisi olabilir. MPV nedir?MPV değeri kaç olmalıdır? MPV düşüklüğü ve yüksekliğinin nedenleri ile belirtileri nelerdir?

MPV NEDİR?

Trombositlerin hacmi ve etkinliği üzerinden bazı çıkarımların elde edilmesine olanak tanıyan ölçüme mpv değeri denmektedir. Trombositlerin ortama boyunu ölçme olanağı tanıyan mpv testi, kandaki trombosit sayısı ile beraber bir değerlendirme üzerinden sonuçlar çıkarılır. Özellikle yapılan testler neticesinde trombosit üzerinde meydana gelen hacim ve sayı üzerindeki değişiklikler, bazı kan hastalıklarına işaret edebilir. Vitamin eksikliği üzerinden kan hastalıklarına kadar birbirinden değişik problemleri tespit edilebileceği bu test, mpv değerinin yüksekliği üzerinden gerçekleşmektedir.

MPV KAÇ OLMALIDIR?

Trombosit sayısı ile hacmi üzerinden test kapsamında ele alınan mpv miktarının, buna bağlı olarak belirli bir değere sahip olması gerekir. Bir diğer CBC sonuçları ile beraber ölçüm yapılması büyük öneme sahiptir. Zira tek başına trombosit sayısının yüksekliği ya da düşüklüğü kesin bir sonuç doğurmaz. Tabii net bir sonuç alabilmek için mpv değerinin belli aralıklar içerisinde standart bir noktada olması önemlidir.

Normal mpv değerleri; 7,5 fl ile 11,5 fl arasında değişkenlik gösterir. Aynı zamanda 9,7 fl ile beraber 12,8 fl arada da yine sağlıklı değerler içerisinde yer almaktadır. Bu değerlere sahip olan kişilerin herhangi bir hastalıkla karşı karşıya kalmadığı anlamının çıktığını söylemek mümkün.

MPV YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ NELERDİR?

Pek çok farklı nedenden dolayı mpv değeri yükselebilmektedir.

- Kalp hastalığı,

- D vitamini eksikliği,

- Hipertiroidizm,

- İnme,

- Yüksek tansiyon,

- Atriyal fibrilasyon,

- Folat ile B12 yetmezliği,

Aynı şekilde mpv değerinin düşük olmasına sebep olan bazı nedenler bulunmaktadır.

- Viral enfeksiyonlar,

- İltihabik hastalıklar,

- Kansızlık,

- Bağışıklık sistemini düşük olması,

- Romatizmal artrit,

- Lösemi

Bu gibi daha pek çok sebepten mpv değerinin düşük ya da yüksek olmasına karşı, mutlaka bir uzman doktora başvurulması gerekmektedir.