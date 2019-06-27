Mozilla'nın Android'e Özel Yeni Tarayıcısının Çıkış Tarihi Belli Oldu

Mozilla, Android için tasarladığı yeni nesil internet tarayıcısı Firefox Preview'ı duyurdu. Yeni tarayıcı, şu anda kullanılabilir durumda ancak uygulama hâlâ kararlı sayılmaz. Mozilla, tarayıcının bitmiş hâlinin sonbaharda çıkacağını açıkladı. Firefox, bu yeni versiyonla tamamen değişiyor ve geçmiş sürümlere kıyasla çok daha hızlı bir internet tecrübesi vadediyor.

Firefox Preview ile Mozilla, tarayıcının motorunu da değiştirdi. Böylelikle tarayıcı, Brave ve Chrome gibi yazılımlarla yarışabilecek hâle geldi. Mozilla'nın testlerine göre yeni tarayıcı, Firefox'un eski sürümlerine kıyasla 2 kat daha hızlı.

Mozilla Preview oldukça minimalist bir tasarıma sahip. Tarayıcı, basit bir başlangıç ekranı ve sade bir navigasyon çubuğu ile geliyor. Büyük ekrana sahip cihazlar için bu çubuk oldukça kullanışlı. Böylelikle ekranın uç köşelerine sürekli dokunmak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca URL menülerinden paylaş ve kaydet seçeneklerine de ulaşabiliyorsunuz.

Firefox Focus'la olan tecrübelerini göz önünde bulunduran Mozilla, insanların gizliliğe oldukça önem verdiğini söylüyor ve bu nedenle "izleme korumasının" uygulamayla beraber geldiğini söylüyor. İzleme koruması, rahatsız edici reklamları ve izleyicileri engelliyor. Yeni tarayıcı, böylelikle internette gezmeyi biraz daha hızlı bir hâle getiriyor.

Uygulamanın yeni bir özelliği de "Koleksiyonlar". Bu özellik sayesinde, Firefox Preview'ın ana sayfasından birçok siteye kolayca erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu özellik, sitelere geri dönmeyi oldukça kolaylaştırıyor.

Mobil platformlarda güçlü bir temel atmak istediğini söyleyen Mozilla, bu yılın geri kalan aylarında tamamen Android tarayıcısı üzerinde çalışacak. Firefox Focus üzerine yapılacak çalışmalar, şu anlık askıya alınmış durumda ancak tarayıcı hâlâ kullanılabilir. Firefox Focus'un geleceğinin ne olacağı kesin değil ancak şu anki durum, onun hâlâ kullanıma açık olacağını gösteriyor.