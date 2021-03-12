- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı

12.03.2021 20:04 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:34

- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı Mozambik'te Türkiye'nin Maputo Büyükelçiliği'nde, Mozambikli sanatçıların yerel çalgılarıyla İstiklal Marşı'nı icra ettiği özel bir klip hazırladı.

- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı

MAPUTO - Mozambik'te Türkiye'nin Maputo Büyükelçiliği'nde, Mozambikli sanatçıların yerel çalgılarıyla İstiklal Marşı'nı icra ettiği özel bir klip hazırladı.

Mozambik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü vesilesiyle bir özel klip hazırlandı. Türkiye'nin Maputo Büyükelçiliği tarafından yayınlanan görüntülerde, Mozambikli sanatçıların Mozambik kültürüne has sanatsal bir çalgı olan "marimba" ile İstiklal Marşı'nı icra ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, Afrikalı sanatçıların arkasında Türk ve Mozambik bayraklarının yer aldığı görüldü.

- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı
- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı
- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı
- Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MOSHIUR RAHMAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beyoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Mozambikli sanatçılardan İstiklal Marşı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 20:38:22. #1.14#
title