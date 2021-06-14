Küçük kızın canını hiçe saydılar! Annesinin dizinde metrelerce yol gitti

Antalya'nın en işlek caddelerinden birinde kaydedilen görüntülerde, eşinin sürdüğü motorda ilerleyen kadının çocuğunu dizinde taşıması tepkilere neden oldu. Küçük kızın tehlikeli yolculuğu metrelerce devam etti.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde kaydedilen görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Söz konusu görüntülerde bir kız çocuğunun motor üzerindeki tehlikeli yolculuğu yer alıyor.

KUCAĞINA ALMAK YERİNE YANINDA TUTTU

Cadde üzerinde şehir merkezine doğru ilerlemekte olan motosiklet sürüşücüsü arkasına eşini de oturttu. Eşi ise yanında bulunan yaklaşık 10 yaşındaki kızını, motosiklette kucağına almak yerine yan tarafına dizinin üzerine oturtarak seyahat etti.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Kızın ayaklarının yerde sallanıyor olması ve annenin sadece elleri ile tutması diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Kızın zaman zaman ellerini sallayarak çırpınması ise yükleri ağıza getirdi. Hem kızının canını hem de diğer sürülerin güvenliğini tehlikeye atan adam, bir süre daha cadde üzerinde seyir ettikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün