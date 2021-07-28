Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını videoya çekip hakaret etti! Tepki yorumları art arda geldi
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Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını videoya çekip hakaret etti! Tepki yorumları art arda geldi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Çeşme otobanında motosiklet üzerinde seyahat ederken elbisesi havalanınca iç çamaşırı görünen kadını cep telefonuyla kaydedip hakaret eden adam sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde videoyu çeken şahsın, "Yani ben ömrümde bu kadar rahat bir insan görmedim. Ulan Çeşme'de misin, dana? Bir yaşımıza daha girdik arkadaş. Bu ne rahatlıktır ya?" ifadeleri yer alıyor.

Sosyal medya, Çeşme otobanında kaydedilen videoyu konuşuyor. Seyir halindeki bir araçtan, motosiklet üzerinde seyahat ederken elbisesi havalananınca iç çamaşırı görünen kadını videoya çeken ve hakaret eden şahıs büyük tepki çekti.

"BU NE RAHATLIKTIR ARKADAŞ?"

Görüntülerde, o anları videoya çeken şahsın, "Çeşme otobanındayız. Yani ben ömrümde bu kadar rahat bir insan görmedim. Ulan Çeşme'de misin, dana? Bu hal ne? Herkes gülüyor etraftaki. Bu nedir ya? Bir yaşımıza daha girdik arkadaş. Bu ne rahatlıktır ya?" sözleri duyuluyor.

"VİDEO ÇEKECEĞİNE İKAZ EDEBİLİRDİN, BELLİ Kİ FARKINDA DEĞİL"

Video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, yapılan yorumlar sonrasında kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Videoyu kaydeden şahsa tepki gösteren çok sayıda kullanıcı "Video çekeceğine ikaz etsene belli ki farkında değil" yorumlarında bulundu.

İşte gelen diğer yorumlar;

Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını videoya çekip hakaret eden şahsa sosyal medyada tepki yağdı
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını videoya çekip hakaret eden şahsa sosyal medyada tepki yağdı
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını videoya çekip hakaret eden şahsa sosyal medyada tepki yağdı
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını videoya çekip hakaret eden şahsa sosyal medyada tepki yağdı
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını videoya çekip hakaret etti! Tepki yorumları art arda geldi
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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