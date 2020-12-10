Motosikletlinin arkasında başına geçirdiği poşetle gitti
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Motosikletlinin arkasında başına geçirdiği poşetle gitti

10.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:45
Motosikletlinin arkasında başına geçirdiği poşetle gitti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, kasklı motosikletlinin arkasında oturan kişi, başına geçirdiği poşetle yolculuk etti.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, kasklı motosikletlinin arkasında oturan kişi, başına geçirdiği poşetle yolculuk etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bafra'da kimliği belirsiz kişi, başına poşet geçirerek, kasklı motosikletlinin arkasında yolculuk etti. Koronavirüsten korunmak için başına poşet geçirdiği düşünülen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin merakla baktığı ikili, daha sonra gözden kayboldu. 


Motosikletlinin arkasında başına geçirdiği poşetle gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

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