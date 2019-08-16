MOTOSİKLETLİLER "ÖLÜM FISKİYESİ" TEPKİSİ

16.08.2019 15:29

TÜRKİYE Motosiklet Platformu üyesi bir grup, yeşil alanları sulamak için açılan fıskiyelerden akan suyun kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazalar hakkında açıklama yaptı. Platform başkanı Zafer Fatih Özsoy , "Bu sulama olaylarında çok küçük önlemlerle kazalar önlenebilecekken, maalesef bu önlemler alınmıyor." dedi.Sancaktepe'de geçen Çarşamba günü bir polis memuru yola akan suyun kayganlaştırdığı yolda kaza yaparak şehit olmuştu. Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup Kadıköy'de toplanarak, basın açıklaması yaptı. Motosikletlerini emniyet şeridine çekerek açıklama yapan grup üyeleri yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Grup adına açıklama yapan Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Geçtiğimiz günlerde fıskiyeler nedeniyle maalesef bir polisimiz şehit oldu. Sadece fıskiyeden dolayı değil bariyer nedeniyle vefat etti. Çünkü Bu tür olayları çok fazla yaşıyoruz. 2012-2017 yılları arasında yaklaşık 4 bin 600 insan motosiklet kazalarında hayatını kaybetti. Alınabilecek küçük önlemlerle canlar kurtulabilecekken bu önlemler maalesef yeteri kadar alınmıyor. Türkiye Motosiklet Platformu olarak ciddi bir mücadelemiz var. Bu sulama olaylarında çok küçük önlemlerle kazalar önlenebilecekken, maalesef bu önlemler alınmıyor. Örneğin damlama sulama sistemi var. Hem su tasarrufu sağlanıyor hem de insanların hayatı kurtulmuş oluyor." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan motosikletli grup

-Motosikletlerden detay

-Platform Başkanı Özsoy'un açıklaması

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA

- İstanbul