Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı Hindistan'ın Gucarat eyaletinde koronavirüs dezenfekte noktasında motorlu bir kişi, dezenfekte edilirken bir anda alev aldı. Motosikletin alev almasıyla panik olan sürücüye çevredeki polis memurları müdahale etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfekte noktaları kurulan Hindistan'da bir kişi, motoru ile dezenfekte edilirken alev aldı. O anlar amatör kameralara yansıdı. BİR ANDA ALEV ALDI Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde koronavirüs dezenfekte kontrol noktasında, motorlu bir kişi dezenfekte edilirken alev aldı. Motosikletin alev almasıyla panik olan sürücüye, dezenfekte işlemi yapan görevliler ve çevredeki polis memurları müdahale etti. MOTOSİKLETİ HEMEN ÇEKTİLER Görgü tanıklardan biri olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Başka bir işçi, daha fazla hasar görmesini önlemek için motosikleti hemen çekti. İşçilerden birinin bir yangın söndürücü kapmak için koştuğunu gördükten sonra gelip ateşe püskürtmeye başladı" dedi. Kaynak: DHA