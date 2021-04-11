Motosikletli polis memuru ile kamyonet çarpıştı: 1 polis memuru yaralandı

Motosikletli polis memuru ile kamyonet çarpıştı: 1 polis memuru yaralandı Bursa'da motosikletli polis ile kamyonetin çarpışması sonucu polis memuru yaralandı.

Motosikletli polis memuru ile kamyonet çarpıştı: 1 polis memuru yaralandı

BURSA - Bursa'da motosikletli polis ile kamyonetin çarpışması sonucu polis memuru yaralandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet mahallesine bağlı Yunusemre kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul K., idaresindeki 16 ADP 235 plakalı kamyonet motosikletli polis ile çarpıştı. Çarpışma sonucu polis memuru Kayhan K., savruldu. Savrulma sonucu polis memuru yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı polis memuru Şevket Yılmaz hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN