27.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:07

Motosikletli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Onur Süleyman Yıldız (20), hayatını kaybetti. Motosikletli arkadaşı Yasin Mert Keş (20) de Yıldız'ın savrulan motosikletine çarparak yaralandı.

Kaza, Esenköy Mahallesi Fethiye-Antalya Karayolu'nda, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Onur Süleyman Yıldız'ın (20) kullandığı 48 FA 132 plakalı motosiklet, Süleyman A.'nın yol kenarına park ettiği 43 NF 960 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yıldız'ın savrulan motosikletine arkasından gelen arkadaşı Yasin Mert Keş idaresindeki 48 AAN 284 plakalı motosiklet çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan Keş ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza yerine gelen Yıldız'ın yakınları ve arkadaşları sinir krizi geçirirken, jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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