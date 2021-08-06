Motosikletli genç hayata tutunamadı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 gün önce motosikletiyle trafik kazası geçiren İbrahim Güneş hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 gün önce motosikletiyle trafik kazası geçiren İbrahim Güneş hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Ruhi Yalçın Caddesi Hamamaltı mevkiinde 4 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında İbrahim Güneş (28) idaresindeki 17 TL 504 plakalı motosiklet ile İ.S. (54) yönetimindeki 17 EV 168 plakalı otomobil yol kavşağında çarpıştı. Kazada motosikletinden fırlayan İbrahim Güneş ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Güneş, Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü İbrahim Güneş, 2 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim Güneş'in cenazesi bugün öğlen namazını müteakip, Köseler köyündeki caminde kılınan cenaze namazının ardından köy kabristanına defnedildi. Kazada gözaltına alınan 17 EV 168 plakalı otomobil sürücüsü İ.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı