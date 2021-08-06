Motosikletli genç hayata tutunamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosikletli genç hayata tutunamadı

Motosikletli genç hayata tutunamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 gün önce motosikletiyle trafik kazası geçiren İbrahim Güneş hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 gün önce motosikletiyle trafik kazası geçiren İbrahim Güneş hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Ruhi Yalçın Caddesi Hamamaltı mevkiinde 4 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında İbrahim Güneş (28) idaresindeki 17 TL 504 plakalı motosiklet ile İ.S. (54) yönetimindeki 17 EV 168 plakalı otomobil yol kavşağında çarpıştı. Kazada motosikletinden fırlayan İbrahim Güneş ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Güneş, Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü İbrahim Güneş, 2 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim Güneş'in cenazesi bugün öğlen namazını müteakip, Köseler köyündeki caminde kılınan cenaze namazının ardından köy kabristanına defnedildi. Kazada gözaltına alınan 17 EV 168 plakalı otomobil sürücüsü İ.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın linç ediliyorlardı
Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın linç ediliyorlardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Şevval Şahin Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosikletli genç hayata tutunamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 18:12:08. #1.16#

title