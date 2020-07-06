Motosikletler çarpıştı: 1'i kadın, 3 yaralı AYDIN'ın Nazilli ilçesinde motosikletin, önündeki başka bir motosiklete çarptığı kazada, 1'i kadın, 3 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde motosikletin, önündeki başka bir motosiklete çarptığı kazada, 1'i kadın, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Bozdoğan-Nazilli karayolunun Nazilli ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi girişinde meydana geldi. Bozdoğan'dan Nazili yönüne giden Ramazan Durmaz (44) yönetimindeki 09 CCH 21 plakalı motosiklet, aynı yöne giden evli, 2 çocuk babası Cemal Seçen (24) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada her iki motosiklet de devrildi.

Kask takmadıkları belirlenen Ramazan Durmaz ile arkasındaki eşi Fadime Durmaz (37) ve diğer motosiklet sürücüsü Cemal Seçen yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Seçen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.KAZADAN 2 SAAT ÖNCE SATIN ALMIŞ

Cemal Seçen'in, kullandığı motosikleti kazadan 2 saat önce satın aldığı belirtildi. Durmaz çiftinin ise Bozdoğan'daki bir yakınlarını ziyaret ettikten sonra Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerine dönerken kaza yaptıkları bildirildi.

Kaynak: DHA