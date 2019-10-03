Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlüt Başbuğ idaresindeki plakasız motosikletle Mustafa Kacar'ın kullandığı 71 DF 515 plakalı otomobil, Çamlıca köyü yolu Karanfil Kuyusu mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki Ebuzer Karakoç yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.