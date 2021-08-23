Motosikletiyle su kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

BURSA'da motosikletiyle virajı alamayarak yol kenarındaki su kanalına düşen 15 yaşındaki Selman Ünlü hayatını kaybetti.

BURSA'da motosikletiyle virajı alamayarak yol kenarındaki su kanalına düşen 15 yaşındaki Selman Ünlü hayatını kaybetti. Ünlü'nün cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakasız bir motosiklet ile seyir halinde olan 15 yaşındaki Selman Ünlü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ünlü motosikleti ile birlikte su kanalına yuvarlanırken arkasındaki yolcu Hüseyin Akar ise yola düştü. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hüseyin Akar'ı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler, su kanalı çevresinde yaptığı aramada, Selman Ünlü'ye rastlayamadı. Daha sonra bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda su kanalında 50 metre sürüklenen Selman Ünlü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Ünlü'nün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren