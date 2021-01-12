Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle uygulama noktasından kaçan Kemal Erdi Şimşek'in (30), yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ahmet Tuğal'a çarparak ölümüne neden olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

10 Ocak günü saat 10.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana gelen olayda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki kontrol noktasında, 01 EZH 77 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Kemal Erdi Şimşek, yoluna devam etti, motorize yunus ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında Şimşek, Karataş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal'a çarptı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazada, Ahmet Tuğal yaşamını yitirdi, motosikletten düşüp başını kaldırıma çarpan Kemal Erdi Şimşek ise ağır yaralandı. Kaza sırasında 246 metre sürüklendiği belirlenen sürücü Kemal Erdi Şimşek hastaneye kaldırıldı. Şimşek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye gelen Tuğal'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Tuğal'ın damadı olduğu belirtilen kişi, kayınpederinin cansız bedenini görünce baygınlık geçirerek yere yığıldı. Tuğal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal'ın hızla gelen motosikletten kaçmaya çalıştığı, ancak başaramadığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR