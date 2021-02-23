Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamerada
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Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamerada

23.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:54
Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamerada

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Halit Yıldırım (17) yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Halit Yıldırım (17) yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçe merkezindeki Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü belgesi olmayan Halit Yıldırım'ın kullandığı 34 BES 273 plakalı motosiklet, Emirhan Yıldırım (19) yönetimindeki 60 KL 122 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Halit Yıldırım, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 


Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamerada
Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamerada
Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamerada
Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamerada
Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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