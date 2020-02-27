Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Haberler » Güncel » Motosikletin çarptığı yaya yaralandı - Haber

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Motosikletin çarptığı yaya yaralandıADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Yıldırım (50) motosiklet çarpmasıyla yaralandı.

27.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:15
Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen (50) motosiklet çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali Özcan Devran idaresindeki 02 AAD 749 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan Şükrü Yıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularal yaralanan Yıldırım, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler