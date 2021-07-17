Motosikletin çarptığı öğretmenden acı haber geldi
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Motosikletin çarptığı öğretmenden acı haber geldi

Motosikletin çarptığı öğretmenden acı haber geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı öğretmen Mehmet Ekmekçi, 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Isparta'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı öğretmen Mehmet Ekmekçi, 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Vatan Mahallesi 106. cadde üzerinde meydana geldi. Alper Findos idaresindeki 07 APT 239 plakalı motosiklet ilk olarak yolun karşısına geçmek isteyen Isparta Şehit Ali Yılmaz Borsa İstanbul İlkokulu sınıf öğretmeni Mehmet Ekmekçi'ye ardından da otobüs durağına çarptı. Kazada Alper Findos ve Mehmet Ekmekçi ağır yaralandı. Yaralılardan Findos, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Isparta Şehir Hastanesinde 2 haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Ekmekçi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekmekçi'nin kaza günü olay yerinde devam eden direksiyon sınavında komisyon başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Milli Eğitim Müdüründen başsağlığı mesajı

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ramazan Tamer Büyükküpçü, Mehmet Ekmekçi için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Büyükküpçü mesajında, "Milli Eğitim ailesinin değerli bir üyesi olan öğretmenimiz Mehmet Ekmekçi'nin hayatını kaybetmiş olmasının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenab-ı Allah'tan sonsuz rahmet, acılı ailesine, yakınları, öğrencilerine, öğretmen arkadaşlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim" dedi.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış, görüntülerde yaya Mehmet Ekmekçi'nin yolun karşısına geçişini tamamlamak üzereyken motosikletin çarptığı anlar yer almıştı. - ISPARTA

Motosikletin çarptığı öğretmenden acı haber geldi
Motosikletin çarptığı öğretmenden acı haber geldi
Motosikletin çarptığı öğretmenden acı haber geldi
Motosikletin çarptığı öğretmenden acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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