MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZ 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI
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MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZ 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde motosikletin çarptığı 14 yaşındaki M.S., "Ölmek istemiyorum" diye ağladı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde motosikletin çarptığı 14 yaşındaki M.S., "Ölmek istemiyorum" diye ağladı.

Kaza saat 15.15 sıralarında Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. G.A.'nın kullandığı 07 GN 511 plakalı motosiklet, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.S. adlı kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen çocuğu görenler yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Kaza nedeniyle şoka giren ve büyük korku yaşayan küçük kız, ambulansı beklerken "Ölmek istemiyorum" diye ağladı. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı M.S. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Motosiklet sürücüsü G.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZ 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZ 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZ 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZ 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI
MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZ 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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