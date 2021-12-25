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Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı veterinere taşındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı veterinere taşındı Tokat'ta motosikletin çarptığı sokak köpeği sedye ile veteriner hekime götürüldü.

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TOKAT (İHA) - Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı veterinere taşındı

TOKAT - Tokat'ta motosikletin çarptığı sokak köpeği sedye ile veteriner hekime götürüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza; Behzat Bulvarı Çekenli İş merkezi yanındaki kavşakta meydana geldi. Kurye Muhammed Tayyip Güleç önüne aniden çıkan sokak köpeğine motosikletle çarptı. Kurye yere düşerek yaralanırken, köpekte çarpmanın etkisi ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaldırımda yardım bekleyen köpek için ise polis ekipleri seferber oldu. Kaza mahallinin yakınlarında bulunan bir veteriner hekimle irtibata geçildi. Sedyeye alınan köpek bir polis memuru ile klinik çalışanı tarafından taşındı. Köpek veteriner kliğinde tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı veterinere taşındı

Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı veterinere taşındı

Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı veterinere taşındı

Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı veterinere taşındı

Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı veterinere taşındı

Motosikletin çarptığı köpek sedye ile taşındı veterinere taşındı

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