Motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı
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Motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da, otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erkan Doğan idaresindeki 02 ABJ 379 plakalı motosiklete sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil eski devlet hastanesi kavşağı yakınlarında çarptı. Motosiklete çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçarken motosiklet sürücüsü Erkan Doğan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil ile sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Motosiklete çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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