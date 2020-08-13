Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletin yolda yürüyen yaya çarptı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletin yolda yürüyen yaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza, Konya'nın Ereğli İlçesi Orhaniye Mahallesi Abutter Dede Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş M. idaresindeki 42 EJK 49 plakalı motosiklet, yolun kenarında yürüyen Nurettin G.'ye arkadan çarptı. Kazada yaya ve devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ve motosikletin çarptığı yaya, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA