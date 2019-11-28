Motosiklet yayaya çarptı
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Motosiklet yayaya çarptı

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

28.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:14
Motosiklet yayaya çarptı

'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Gölbaşı Caddesi Kültür Parkı önünde meydana geldi. yönetimindeki plakasız motosiklet ilerlerken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Müesser Bilir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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