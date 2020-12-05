Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk kamerada
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Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk kamerada

05.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:33

Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk kamerada Bursa'da, motosiklet üzerindeki sürücünün tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da, motosiklet üzerindeki sürücünün tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Bursa'da motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde seyir halindeyken, motosikletin üzerine yattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, sürücüye tepki gösterdi. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk kamerada
Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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