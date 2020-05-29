21 yaşındaki genç, motosiklet üzerinde öldürüldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı
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21 yaşındaki genç, motosiklet üzerinde öldürüldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı

Samsun'da 21 yaşındaki genç motosiklet ile seyir halindeyken kendisini takip eden otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu haber alan Furkan Demircan'ın yakınlarının feryatları yürek dağladı.

29.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:05

Samsun'un İlkadım ilçesinde 21 yaşındaki Furkan Demircan, motosiklet ile seyir halindeyken öldürüldü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Nebiler Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Furkan Demircan 55 LJ 922 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken kendisini takip eden otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu.

GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç karşıdan gelen çöp kamyonunun önüne düştü. Silahlı saldırganlar otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Furkan Demircan'ın tüfekle vurularak öldüğünü tespit etti.

YAKINLARININ FERYADI YÜREK DAĞLADI

Durumu haber alan Furkan Demircan'ın yakınları olay yerine geldi. Öldürülen gencin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Polis gencin yakınlarını güçlüklü zabdetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21 yaşındaki genç, motosiklet üzerinde öldürüldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı
21 yaşındaki genç, motosiklet üzerinde öldürüldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı
21 yaşındaki genç, motosiklet üzerinde öldürüldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı
21 yaşındaki genç, motosiklet üzerinde öldürüldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı
21 yaşındaki genç, motosiklet üzerinde öldürüldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı
21 yaşındaki genç, motosiklet üzerinde öldürüldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı

Kaynak: İHA

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